Michael Kenneth Williams θάνατος: Νεκρός ο δημοφιλής ηθοποιός

Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (07/09, τοπική ώρα), ο σταρ του The Wire, Michael K. Williams. Ο 54χρονος Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην τραπεζαρία του ρετιρέ από τον ανιψιό του, όπως αναφέρει η New York Post, η οποία σημειώνει ότι στο τραπέζι υπήρχε μια άσπρη σκόνη. O Williams έπαιξε τον Omar Little στη δραματική σειρά HBO The Wire και τον Albert “Chalky” White στη σειρά HBO Boardwalk Empire. Ήταν, επίσης, γνωστός, για τον ρόλο του ως Jack Gee, σύζυγος της Bessie Smith, στη βιογραφική ταινία του HBO, Bessie.

Συνολικά, ήταν πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Emmy, με την πρώτη του υποψηφιότητα να έρχεται από το ρόλο του στο “Bessie” του HBO, ενώ η δεύτερη χάρη στην εξαιρετική μίνι σειρά “The Night of” επίσης του HBO. Τηλεοπτικά είχε συμμετάσχει στο επίσης εξαιρετικό “When They See Us” (η 4η υποψηφιότητά του για Emmy) της Ava DuVernay για το Netflix, στο “When We Rise” και δάνειζε τη φωνή του στην animated σειρά “F Is for Family”. Ο τελευταίος του σημαντικός ρόλος ήταν στο “Lovecraft Country” της Misha Green, πλάι στους Jonathan Majors και Jurnee Smollett. Ο ρόλος του ως Montrose Freeman του χάρισε την 5η του υποψηφιότητα, ενώ η σειρά που κόπηκε εντελώς άδοξα είναι υποψήφια σε 18 κατηγορίες φέτος. Στον κινηματογράφο επίσης συμμετείχε σε ταινίες όπως τα “The Road”, “Snitch”, “The Land”, “Assassin’s Creed”, “Gone Baby Gone”, “Motherless Brooklyn” αλλά και στο “12 Years A Slave”. Αξίζει να σημειωθεί πως συμμετείχε κατά καιρούς σε διάφορα βιντεοπαιχνίδια όπως το Battlefield 4 και το NBA 2K21, ενώ θα τον δούμε και στο επερχόμενο Battlefield 2042 στο ρόλο του “Kimble Irish Graves”

Το Χόλιγουντ τον αποχαιρετά στα social media

Σκηνοθέτες όπως ο James Gunn και ο Spike Lee αλλά και γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) και ο Wendell Pierce με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν στο “The Wire”, είπαν το τελευταίο αντίο μέσα από το Twitter:

Michael K Williams, in addition to being one of the most talented actors around, was also one of the kindest, sweetest, most gentle souls I’ve ever met. This is heartbreaking. My thoughts are with all those who loved him. ❤️ — James Gunn (@JamesGunn) September 6, 2021

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O — Wendell Pierce (@WendellPierce) September 6, 2021