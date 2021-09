Ταλιμπάν – δολοφονίες: Σοκ στο Αφγανιστάν με την εκτέλεση εγκυμονούσας, πρώην αστυνομικού

Οπαδοί των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν έγκυο γυναίκα, πρώην αστυνομικό, σε επαρχιακή πόλη στα κεντρικά της χώρας. Σύμφωνα με το BBC, που μεταδίδει την είδηση, η γυναίκα ονομάζεται Μπανού Νεγκάρ και βρήκε τραγικό θάνατο στο οικογενειακό της σπίτι, μπροστά στα μάτια του συζύγου της και των παιδιών της, στην πόλη Φιρόζκοχ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκορ στο κεντρικό Αφγανιστάν. Η δολοφονία έρχεται εν μέσω αναφορών για αυξανόμενη καταπίεση σε βάρος γυναικών στο Αφγανιστάν από την ημέρα που η Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στη χώρα.

Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν μιλώντας στο BBC υποστηρίζουν πως δεν εμπλέκονται με τον θάνατο της Νεγκάρ και ότι ερευνούν το περιστατικό. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπός τους Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και σας διαβεβαιώνω πως οι Ταλιμπάν δεν την σκότωσαν, η έρευνά μας βρίσκεται σε εξέλιξη». Ο Μουτζαχίντ πρόσθεσε πως οι Ταλιμπάν έχουν ήδη εξαγγείλει αμνηστία για όλους του πολίτες που εργάζονταν υπό την απερχόμενη διοίκηση στο Αφγανιστάν και θέλησε να αποδώσει τον θάνατο της αστυνομικού σε «προσωπικές διαφορές ή άλλη αιτία».

Αν και οι πληροφορίες γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας της γυναίκας είναι ακόμη συγκεχυμένες, πολλοί στην πόλη Φιροζκόχ του Αφγανιστάν, αρνούνται να μιλήσουν από φόβο για αντίποινα. Ωστόσο, το BBC κάνει λόγο για τουλάχιστον τρεις μαρτυρίες που αναφέρουν πως Ταλιμπάν ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν τη γυναίκα μπροστά στον άνδρα και τα παιδιά της, το Σάββατο. Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας υποστηρίζουν επίσης, πως η Νεγκάρ που εργαζόταν στις τοπικές φυλακές, ήταν οκτώ μηνών έγκυος. Τρεις οπλισμένοι άνδρες αναζήτησαν τη γυναίκα στο σπίτι της, χθες και έδεσαν μέλη της οικογένειάς της. Οι εισβολείς φαίνεται, σύμφωνα με τους μάρτυρες, πως μιλούσαν αραβικά.

