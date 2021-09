Δολοφονία εγκύου – Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν το έκαναν; Τι λέει ο γιος του θύματος

Μέλη των Ταλιμπάν φέρονται να δολοφόνησαν έγκυο η οποία εργαζόταν για την αστυνομία στη δυτική επαρχία Γορ, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές χθες Κυριακή. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε φυλακή, δολοφονήθηκε το Σάββατο μπροστά στον σύζυγο και στον γιο της, ανέφερε ο Χασάν Χακίμι, ακτιβιστής από την επαρχία που ζει στο εξωτερικό. Δύο πρώην αξιωματούχοι στην επαρχία, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν το συμβάν. “Ανησυχούμε για τις γυναίκες που εργάζονταν στην αστυνομία” και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, είπε ο κ. Χακίμι στο Γερμανικό Πρακτορείο. “Οι Ταλιμπάν τις έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα”.

This is Nigara. She was 6 months pregnant. Taliban brutally killed her. Is this the Taliban 2.0 inclusive governance? Shame that US and NATO let this happen to Afghans. pic.twitter.com/Lrs8x5StcL

Ο ακτιβιστής επέκρινε το ισλαμιστικό κίνημα για την υποτιθέμενη “γενική αμνηστία” που κήρυξε, τονίζοντας ότι οι πράξεις των μελών του βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση με τα λόγια των ηγετών του. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμιά αντίδραση από τους Ταλιμπάν. Μακάβριες φωτογραφίες οι οποίες στάλθηκαν σε δημοσιογράφους εικονίζουν το θύμα αιμόφυρτο.

Σε βίντεο που το dpa σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, έφηβος, ο οποίος δηλώνει πως είναι ο γιός του θύματος, λέει πως τρεις άνδρες, που δήλωσαν ότι είναι “Μουτζαχεντίν”, μπήκαν στο σπίτι τους και δολοφόνησαν τη μητέρα του μπροστά του.

“Η μητέρα μου ήταν έγκυος στον όγδοο μήνα”, δηλώνει. “Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει αν ήταν Ταλιμπάν, Ντάες, ή οτιδήποτε άλλο”, προσθέτει. Ο όρος Ντάες παραπέμπει στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τη 15η Αυγούστου, έχουν κηρύξει γενική αμνηστία. Ωστόσο μέλη του ισλαμιστικού κινήματος κατηγορούνται για τη διάπραξη πολλών φρικαλεοτήτων.

Horrific brutality. Banu Negar, former Ghor female Police officer's son in Afghanistan says his mother was brutally killed by Taliban in front of kids and her brain was taken out. This is Taliban 2.0. United States and NATO let this happen.

pic.twitter.com/rxtSysU6gQ

