Βραζιλία – Αργεντινή: Έφοδος της αστυνομίας στο 6ο λεπτό για τη σύλληψη παικτών

Ένα πραγματικά πρωτάκουστο γεγονός συνέβη στον αγώνα Βραζιλία- Αργεντινή καθώς μόλις στην αρχή του παιχνιδιού έκανε έφοδο η αστυνομία. Απίθανα στιγμιότυπα από τη Βραζιλία, όπου η σελεσάο αντιμετώπιζε την Αργεντινή στο ντέρμπι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Η αναμέτρηση διεκόπη μόλις στο 6ο λεπτό από την αστυνομία, η οποία και είχε εντολή να συλλάβει τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων που έφθασαν στη χώρα από την Αγγλία, αφού θεωρούνται παράνομοι με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα της χώρας για τον κορονοϊό.

Οι τέσσερις παίκτες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών ήταν οι Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα), Χιοβάνι λο Σέλσο (Τότεναμ), Κριστιάν Ρομέρο (Τότεναμ) και Εμιλιάνο Μπουενδία (Άστον Βίλα), ενώ όλη η ομάδα κατευθύνθηκε στη συνέχεια στα αποδυτήρια.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

— Rob Harris (@RobHarris) September 5, 2021