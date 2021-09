Ρομπέρτο Μπενίνι – σύζυγος: Η συγκλονιστική ερωτική εξομολόγηση

Με τον Χρυσό Λέοντα τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο στην έναρξη του 78ου Φεστιβάλ Βενετίας ο Ιταλός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Roberto Benigni. Στον ευχαριστήριο λόγο του στη διάρκεια παραλαβής του βραβείου του τόνισε πως έχει λάβει πολλή αγάπη, την οποία θέλει να επιστρέψει πολλαπλάσια πίσω και απευθύνθηκε ευθέως στη γυναίκα του μετατρέποντας τον ευχαριστήριο λόγο του σε αφιέρωση σε εκείνη και τη σχέση τους.

Roberto Benigni, receiving a lifetime achievement award at #VeniceFilmFestival , stormed the stage like it was the 1999 Oscars. Take a bow, Roberto! pic.twitter.com/XhJug8SCAe

«Αυτή τη στιγμή θέλω να αφιερώσω μια σκέψη στη Nicoletta Braschi που βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Τα έχουμε κάνει όλα μαζί επί 40 χρόνια, ξέρω μόνο έναν τρόπο να μετράω τον χρόνο: με εσένα και χωρίς εσένα. Χωρίζουμε αυτό το Λιοντάρι, παίρνω εγώ την ουρά, για να σου δείξω τη χαρά μου κουνώντας τη, και παίρνεις τα υπόλοιπα. Ειδικά τα φτερά είναι δικά σου, γιατί αν έχω μπει μερικές φορές σε αεροπλάνο για δουλειά το οφείλω σε σένα, στο ταλέντο, το μυστήριο, τη γοητεία σου, την ομορφιά σου, τη θηλυκότητά σου.

Roberto Benigni dedicated an emotional speech to his wife, Nicoletta Braschi, after receiving a Lifetime Achievement Award at the Venice Film Festival:

“We have been doing everything together for 40 years, I only know one way to measure time: with or without you”. #love pic.twitter.com/7dg5WXjN2s

— Patrizia Rinaldi (@patriziarn) September 4, 2021