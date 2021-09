Βοηθός Καρόλου – σκάνδαλο: Παραιτήθηκε το «δεξί χέρι» του πρίγκιπα

Την παραίτηση του υπέβαλε ο πολύ κοντινός βοηθός του πρίγκιπα Καρόλου, Μάικλ Φόσετ, έπειτα από αποκαλύψεις ότι προσέφερε βοήθεια σε Σαουδάραβα κροίσο να λάβει τον τίτλο του ιππότη και τη βρετανική ιθαγένεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το δεξί χέρι του πρίγκιπα Κάρολου, Μάικλ Φόσετ αναγκάστηκε να παραιτηθεί καθώς επιστολή που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναφέρει ότι πρόσφερε σε Σαουδάραβα κροίσο ο οποίος έκανε δωρεές χιλιάδων λιρών στο Prince’s Foundation βοήθεια για να χριστεί ιππότης και να πάρει βρετανική ιθαγένεια. Ο Μάικλ Φόσετ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου του Ιδρύματος του Πρίγκιπα, καθώς είχε γράψει στην επιστολή, ότι η βασιλική φιλανθρωπική οργάνωση θα ήταν «χαρούμενη και πρόθυμη» να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να βοηθήσει τον επιχειρηματία Μαχφούζ Μαρέι Μουμπάρακ μαν Μαχφούζ, ο οποίος του είχε δώσει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Σύμφωνα με τη Sunday Times, ο 51χρονος Μαχφούζ έγινε Διοικητής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον πρίγκιπα Κάρολο σε ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2016 στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ένα γεγονός που δεν δημοσιεύθηκε στον επίσημο κατάλογο των βασιλιών υποχρεώσεων. Μια τέτοια διάκριση επέτρεπε να στηριχθεί το αίτημα του Σαουδάραβα να αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η Sunday Times αναφέρει πως ο Μαχφούζ, ο οποίος αρνείται πως διέπραξε οποιοδήποτε σφάλμα, διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για προγράμματα αποκατάστασης που ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανέφερε ότι ο κ. Φόσετ – αναμφισβήτητα ο πιο αξιόπιστος βοηθός του πρίγκιπα Καρόλου – «προσφέρθηκε να αποχωρήσει προσωρινά», ενώ γίνονται έρευνες. Ένας πρώην αξιωματούχος του Παλατιού είπε ότι η απώλεια του Φόσετ ήταν «σεισμός» για τον μελλοντικό Βασιλιά. Το σκάνδαλο «μετρητά για τις εύνοιες» επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ζητήθηκαν οι δωρεές και τι ζητήθηκε ως αντάλλαγμα. Μάλιστα, αναφέρεται πως τα χρήματα από τις δωρεές πήγαν… στην ανακαίνιση του αρχοντικού Dumfries House στη Σκωτία.

Η επιστολή βόμβα, που έγραψε ο Φόσετ στις 18 Αυγούστου 2017, στον Μπούσιεφ Λάμλουμ, βοηθό του Δρ Μπιν Μαχφούζ, αναφέρει: «Υπό το φως της συνεχιζόμενης και πιο πρόσφατης γενναιοδωρίας του Σεβασμιώτατου … Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας το επιβεβαιώσω, με εμπιστοσύνη, ότι είμαστε πρόθυμοι και ευτυχείς να υποστηρίξουμε και να συμβάλλουμε στην αίτηση για ιθαγένεια». «Μπορώ να επιβεβαιώσω περαιτέρω ότι είμαστε πρόθυμοι να υποβάλουμε [αίτηση] για να αυξήσουμε την τιμή του Σεβασμιωτάτου από το Honorary CBE σε αυτό του KBE σύμφωνα με την Επιτροπή Τιμών της Αυτού Μεγαλειότητας».

Μία εκπρόσωπος του The Prince’s Foundation δήλωσε πως οι κατηγορίες εναντίον του Φόσετ αντιμετωπίζονται «με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Φόσετ είχε αρχίσει να εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια το 1981 ως υπηρέτης της βασίλισσας και ανέβηκε στην ιεραρχία μέχρι που έγινε βοηθός ακόλουθος του πρίγκιπα Καρόλου και τον βοηθούσε να ντύνεται κάθε πρωί. Το 2003 είχε αθωωθεί από κατηγορίες για κακή οικονομική συμπεριφορά που αφορούσαν την πώληση δώρων που είχαν γίνει στη βασιλική οικογένεια.

Michael Fawcett, one of of Prince Charles’s closest aides and chief executive of his @PrincesFound, quit today after @thesundaytimes presented evidence that he had fixed a CBE honour for a Saudi tycoon who donated more than $2 million to royal charities.https://t.co/YqisoFkLHR

— Omid Scobie (@scobie) September 4, 2021