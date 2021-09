Γυναίκες στην Καμπούλ: Με ακάλυπτα πρόσωπα, συγκρούστηκαν με οπλισμένους Ταλιμπάν

Επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης γυναικών στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν χθες Σάββατο. Βίντεο που μετέδωσαν αφγανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν χαοτικές σκηνές. Τουλάχιστον μια από τις συμμετέχουσες τραυματίστηκε, σύμφωνα με δημοσιογράφους που μοιράστηκαν εικόνες μια γυναίκας με αίμα να κυλάει στο πρόσωπό της. Γυναίκες διαδήλωσαν για δύο συνεχόμενες ημέρες στην Καμπούλ, που βρίσκεται από τη 15η Αυγούστου υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, αξιώνοντας να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Brave Afghan women take to the streets of Kabul protesting for their rights. They've been beaten and injured but remain defiant #Afghanistan pic.twitter.com/fPLDEqnfoa

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 4, 2021