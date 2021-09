Ελέφαντες στην πισίνα: Ένα απολαυστικό βίντεο

Ένα απολαυστικό βίντεο δημοσιεύει σήμερα η ταμπλόιντ εφημερίδα «The Sun» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Ένας άντρας, χαλαρώνοντας στην ιδιωτική του πισίνα, δέχεται απρόσκλητους επισκέπτες! Ξαφνικά, εμφανίζεται μπροστά του ένας πελώριος ελέφαντας που τον ακολουθεί η οικογένειά του, προκειμένου να «μοιραστούν» τα νερά της πισίνας, το παιχνίδι και το καθαρό νερό.

Ο άντρας δείχνει ατάραχος, απολαμβάνοντας το… άγριο θέαμα. Το βίντεο φέρεται να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο τον Μάρτιο του 2021.

Wild elephants splash and play in man's pool during up close and personal encounter pic.twitter.com/GA6oRaJCOT

— The Sun (@TheSun) September 5, 2021