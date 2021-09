Σλοβενία: Εισβολή σε τηλεοπτικό στούντιο

Μια ομάδα αρνητών του κοροναϊού και ακτιβιστών κατά του εμβολιασμού εισέβαλαν αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο κτίριο που στεγάζει τη δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας και ζήτησαν να μεταδοθούν οι απόψεις τους. Η αστυνομία έδωσε γρήγορα τέλος στο επεισόδιο και συνέλαβε 20 εισβολείς που είχαν καταφέρει να εισβάλουν στο στούντιο των ειδήσεων του σταθμού. «Είναι μια απαράδεκτη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία», δήλωσε η διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού Μάνιτσα Γιάνεζιτς Αμπρόζιτς. Η ένωση των Σλοβένων δημοσιογράφων DNS ανακοίνωσε πως το επεισόδιο είναι απλώς «η κορυφή του παγόβουνου» στην «εκστρατεία μίσους» εναντίον των μέσων ενημέρωσης, η οποία τροφοδοτείται από την κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα.

Ο διευθυντής της RTV Αντρέι Γκραχ Γουάτμο ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Αρνητές του κοροναϊού διαδηλώνουν κατά διαστήματα εδώ και τέσσερις μήνες έξω από το κτίριο της τηλεόρασης και παρενοχλούν εργαζομένους της. Η περιοχή μπροστά από το κτίριο της τηελόρασης είναι δημόσιος χώρος, έτσι οι διαδηλωτές έχουν δικαίωμα να συγκεντρώνονται εκεί, δήλωσε ο Γουάτμο.

Πίσω από το επεισόδιο βρίσκεται μια κίνηση με επικεφαλής τον πρώην αξιωματικό του στρατού Λάντισλαβ Τρόχα, ένα βετεράνο του πολέμου του 1991 για την ανεξαρτησία της Σλοβενίας, μετέδωσε το STA.

