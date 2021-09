Το κορίτσι με το μπαλόνι – Banksy: Ο πίνακας πωλείται σε απίστευτη τιμή

Ο πίνακας του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy, η αυτοκαταστροφή του οποίου κατά την διάρκεια της πώλησής του σε δημοπρασία το 2018 είχε προκαλέσει πάταγο, διατίθεται πάλι προς πώληση στις 14 Οκτωβρίου σε δημοπρασία στο Λονδίνο, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s. «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι», που μετονομάσθηκε σε «Η Αγάπη βρίσκεται στα Σκουπίδια», εκτιμάται στα 4 έως 6 εκατομμύρια στερλίνες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου. Η τιμή που αναμένεται να πιάσει είναι τέσσερις έως έξι φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην πρώτη πώληση σε μία συλλέκτη που δεν κατονομάσθηκε και η οποία ετοιμάζεται να κάνει μία πολύ επωφελή κίνηση.

Τότε, δευτερόλεπτα μετά την πώλησή του, καταστροφέας εγγράφων που ήταν κρυμμένος στο πλαίσιο του πίνακα κατέστρεψε το μισό κάτω μέρος του που δείχνει ένα κοριτσάκι που κρατά ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Στο τέλος του happening, αυτό που έμεινε ακέραιο από τον πίνακα ήταν μόνο το μπαλόνι σε άσπρο φόντο. Με αυτό το happening, που προκάλεσε σεισμό στους κύκλους της τέχνης, ο μυστηριώδης καλλιτέχνη δρόμου ήθελε να καταγγείλει την «εμπορευματοποίηση» της αγοράς της τέχνης.

