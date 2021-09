Φάρμακο Pfizer για κορονοϊό: Ελπίδα στη μάχη κατά της Covid

Την έναρξη της 2ης φάσης των δοκιμών για το φάρμακο κατά του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο CEO της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Μπουρλά γνωστοποίησε ότι η Pfizer ξεκίνησε τη δεύτερη φάση για το φάρμακο. Πρόκειται για φάρμακο που θα λαμβάνεται διά στόματος και το οποίο θα απευθύνεται σε ενηλίκους που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευθεί.

«Η επιτυχία κατά του COVID19 πιθανότατα θα απαιτήσει τόσο εμβόλια όσο και θεραπείες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε την είδηση ότι ξεκινήσαμε μια μελέτη Φάσης 2 (από τις 3) του αντιιικού μας υποψηφίου (φαρμάκου με λήψη από το στόμα), ειδικά σχεδιασμένου για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2- σε μη νοσηλευόμενους ενήλικες χαμηλού κινδύνου», έγραψε ο Αλμπερτ Μπουρλά.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX

