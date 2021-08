Ο τελευταίος στρατιώτης – Αφγανιστάν: Η φωτογραφία που θα μείνει στην ιστορία

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν οριστικά από το Αφγανιστάν, βάζοντας έτσι τέλος σε μια πολεμική επιχείρηση που κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Το τελευταίο στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που παρέμενε στο Αφγανιστάν αναχώρησε με Αμερικανούς στρατιώτες και όσους απέμεναν από το διπλωματικό σώμα της χώρας, βάζοντας έτσι και επίσημα τέλος στον 20ετή πόλεμο των ΗΠΑ. Ο Διοικητής της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Αφγανιστάν, στρατηγός Φρανκ Μακκένζι ανακοίνωσε την αποχώρηση ζωντανά, μιλώντας σε δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) στο Πεντάγωνο. «Βρίσκομαι εδώ για να ανακοινώσω την ολοκλήρωση της απόσυρσης από το Αφγανιστάν και το τέλος της αποστολής εκκένωσης Αμερικανών πολιτών, πολιτών άλλων εθνικοτήτων και ευάλωτων Αφγανών», είπε.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μοιράστηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται ο τελευταίος, κατ’ αυτές, Αμερικανός στρατιωτικός που έφυγε χθες από την Καμπούλ, σηματοδοτώντας το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, εικονίζεται καθώς επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας, από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της αφγανικής πρωτεύουσας. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης. «Ο τελευταίος αμερικανός στρατιώτης εγκατέλειψε το Αφγανιστάν», ανέφερε η USCENTCOM μέσω Twitter. Η οριστική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν αποπερατώθηκε χθες. Η τελευταία πτήση αναχώρησε από την Καμπούλ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους άφησαν το Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν — των ισλαμιστών που ανέτρεψαν στα τέλη του 2001, όταν εισέβαλαν στη χώρα. Οι ΗΠΑ υπέστησαν τις περισσότερες απώλειες από όλες τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού που συμμετείχαν στη σύρραξη: πάνω από 2.460 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πιο μακρόχρονου πολέμου στην αμερικανική ιστορία.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021