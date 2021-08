Αφγανιστάν: Μια ιστορική φωτογραφία

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έβαλε και επίσημα τέλος στην 20ετή επιχείρηση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Συγκεκριμένα, ανάρτησε μια ιστορική φωτογραφία, με τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη που αποχώρησε από το Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον Ταγματάρχη Κρις Ντόναχιου, διοικητή της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, που με αυτό τον τρόπο παίρνει τη θέση του στην Ιστορία. O ανώτατος στρατηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Κένεθ Μακένζι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ντόναχιου και ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Καμπούλ, Ρος Γουίλσον, ήταν οι δύο τελευταίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που αποχώρησαν από το αφγανικό έδαφος.

Η οριστική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν αποπερατώθηκε χθες. Δευτέρα 30 Αυγούστου. Η τελευταία πτήση αναχώρησε από την Καμπούλ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα). Έστι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη χώρα στα χέρια των Ταλιμπάν που ανέτρεψαν πριν 20 έτη, με ένα μεγάλο ερώτημα να πλανάται στον αέρα. Προς τι τότε όλα αυτά; Και το τίμημα από την πλευρά τους ήταν βαρύ σε ανθρώπινες ζωές -πέρα από το δυσθεώρητο οικονομικό κόστος μιας 20ετούς πολεμικής επιχείρησης. Πάνω από 2.460 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πιο μακρόχρονου πολέμου στην αμερικανική ιστορία.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

