Μάρεϊ – Τσιτσιπάς κόντρα: Συνέχεια στο “επεισόδιο” δίνει ο Σκωτσέζος

Ο Άντι Μάρεϊ συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά με αφορμή τις διακοπές που ζήτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο του US Open. Ο άλλοτε Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Σκωτσέζος τενίστας μετά την ήττα του με 3-2 σετ από τον Έλληνα πρωταθλητή δήλωσε πως «έχασα τον σεβασμό μου προς τον Τσιτσιπά», με αφορμή τα breaks που ζήτησε ο τελευταίος, αλλά πριν από λίγο το… κλιμάκωσε, με ανάρτησή του στο Twitter. «Το γεγονός της ημέρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται διπλάσιο χρόνο για να πάει στην τουαλέτα απ’ ό,τι ο Τζεφ Μπέζος για να πετάξει στο Διάστημα. Ενδιαφέρον», έγραψε, σε εμφανώς ειρωνικό τόνο, ο Άντι Μάρεϊ, ποστάροντας μάλιστα μια… τουαλέτα και ένα διαστημόπλοιο στο τέλος του κειμένου.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀

— Andy Murray (@andy_murray) August 31, 2021