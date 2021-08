Άιντα τυφώνας – ΗΠΑ: Βίντεο σοκ από κάμερα ασφαλείας

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την ένταση του τυφώνα Άιντα που πλήττει τη Λουιζιάνα. Βίντεο από κάμερα σε αποβάθρα στο Port Fourchon, το νοτιότερο λιμάνι της Λουιζιάνας αποτυπώνει την τεράστια ισχύ με την οποία ο τυφώνας προσέγγισε τη νότια ακτή των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα, ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη της Νέας Ορλεάνης διακόπηκε χθες Κυριακή.

Wind gusts are picking up in Houma, Louisiana. Eyewall coming soon. #Hurricane #Ida pic.twitter.com/XiKrGmFPj8

Only after the wind and water subside will #Ida's damage be fully realized. We're LIVE through the entirety of this storm.

Get the latest on The Weather Channel. pic.twitter.com/2SWNKKbvqp

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 30, 2021