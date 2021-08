Εμπαπέ: Επιθετική προσφορά της Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς τον Κιλιάν Εμπαπέ. Προτού ακόμα στεγνώσει το μελάνι των δημοσιευμάτων, που ανέφεραν πως η Παρί Σεν Ζερμέν θα συζητούσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ενδεχόμενη μεταγραφή του Εμπαπέ μόνο αν η οικονομική πρόταση των Μαδριλένων «άγγιζε» τα 200 εκατ. ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Ρεάλ επανήλθε με νέα πρόταση.

Real Madrid strongly considering making a 3rd bid for Kylian Mbappé that would sit at around €200m, according to L'Équipe. https://t.co/jeNXTPzTMs

Σύμφωνα με αυτές, η Ρεάλ επανέρχεται με ακόμα μία βελτιωμένη πρόταση που θα φτάνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ και θα ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των Παριζιάνων. Αυτό σημαίνει πως, όταν η πρόταση φτάσει στα χέρια των ανθρώπων της Παρί, δεν αποκλείεται να αλλάξουν στάση στο θέμα παραμονής του Εμπαπέ και να υπάρξουν εξελίξεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ισπανικές αθλητικές εφημερίδες, η «Βασίλισσα» είναι έτοιμη να «παίξει» όλα της τα χαρτιά και να κάνει… all in ώστε να κάνει τον Γάλλο σούπερ σταρ κάτοικο Μαδρίτης.

🚨🚨🌕| Real Madrid are going ALL OUT for Kylian Mbappé. The club is in talks with PSG, and THIS afternoon, we will know if he'll join Real Madrid. @javiherraez via @diarioas #rmalive

