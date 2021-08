Imany Like A Prayer: Μία απλά υπέροχη διασκευή

Ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια των 80′s, το «Like A Prayer» της Μαντόνα, διασκευάζει η Imany, ένα τραγούδι που όταν πρωτοκυκλοφόρησε, θεωρήθηκε βλάσφημο, συνδέοντας σεξ και θρησκεία με έναν πολύ τολμηρό τρόπο. Η Imany στην διασκευή της το αποδίδει με τη συνοδεία 8 τσέλο, προσδίδοντας του εσωτερικότητα και μαγεία.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ με τίτλο «Voodoo Cello» που κυκλοφορεί στις 3 Σεπτεμβρίου, με διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια της συνοδεία μόνο με οκτώ τσέλο. Ανάμεσα τους τραγούδια του Εντ Σίραν, του Έλτον Τζον, του Κατ Στίβενς, των Imagine Dragons, της Έρθα Κιτ, του Ζαν Μπρελ.

Το βίντεο κλιπ του «Like A Prayer» γυρίστηκε στο υπέροχο Petit Palais στο Παρίσι.

Πριν λίγο καιρό παρουσίασε άλλο ένα δείγμα από το άλμπουμ, το «Wonderful Life», του Black.

Ακόμη ένα ενδιαφέρον βήμα για την ανήσυχη δημιουργό -με την εξαιρετική φωνή- μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων της άλμπουμ και των τραγουδιών «You Will Never Know» και «Don’t Be So Shy» (που ξεπέρασαν το 1 δις streams).