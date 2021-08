Διαφήμιση Emirates 2021: Αεροσυνοδός στέκεται… στην κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα

Η Emirates Airline μοιράστηκε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να γιορτάσει τη αφαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου από την «κόκκινη λίστα» ταξιδιών. Μια γυναίκα, ντυμένη με στολή αεροσυνοδού της Emirates, κρατά πινακίδες που φανερώνουν πόσο χαρούμενη είναι η αεροπορική εταιρεία που το Ηνωμένο Βασίλειο απομακρύνεται από την κόκκινη λίστα. Η κάμερα αρχίζει σιγά -σιγά να απομακρύνεται για να αποκαλύψει τη θέση της. Το θέαμα σοκάρει: Η γυναίκα στέκεται όρθια στην κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα. Ολόκληρη η πόλη φαίνεται από κάτω της, σε ένα θέαμα που θα φόβιζε και τους πιο τολμηρούς θεατές. Η γυναίκα βρίσκεται όρθια 830 μέτρα πάνω από το έδαφος. Το πλάνο φαίνεται τόσο εξωφρενικό, που πολλοί αναρωτιούνται αν είναι αληθινό.

In its new "Daredevil" ad, Emirates put a flight attendant on top of Dubai's Burj Khalifa! Do you think they have their seatbelt on? pic.twitter.com/XmmHEo2wJe

— Digital Trends (@DigitalTrends) August 25, 2021