Πρόβατα σχημάτισαν καρδιά: «Η αγάπη είναι συγκλονιστική»

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν από κοντά ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Αλλά ένας Αυστραλός αγρότης βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να μπει αντίο στην αγαπημένη του θεία – σχηματίζοντας μια καρδιά με τα… πρόβατά του. Ο Μπεν Τζάκσον ήταν 400 χιλιόμετρα μακριά στη Νέα Νότια Ουαλία όταν η θεία του Ντέμπι έχασε τη διετή μάχη με τον καρκίνο στο Κουίνσλαντ. Λόγω των περιορισμών για τον κορωνοϊό δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Μπρισμπέϊν για να παραβρεθεί στην κηδεία της. Στράφηκε λοιπόν στα πρόβατά του για να δείξει την αγάπη του. Πώς; Έβαλε σιτηρά σε σχήμα καρδιά σε ένα από τα χωράφια του και άφησε άφησε ελεύθερο το ποίμνιό του, με αποτέλεσμα χιλιάδες πρόβατα να σπεύσουν να φάνε και να σχηματίσουν μια ιδιαίτερη καρδιά. Το αποτέλεσμα καταγράφηκε σε βίντεο από drone και έγινε viral αφότου ο Τζάκσον το μοιράστηκε στο διαδίκτυο. «Δεν μπορούσα να πάω να την δω, να της πω αντίο» δήλωσε στο BBC. «Ένιωθα απελπισμένος, αβοήθητος – δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Αλλά αποφάσισα να κάνω μια τεράστια καρδιά στο έδαφος με τα σιτηρά, η οποία όμως ωχριά μπροστά στην καρδιά της θείας μου».

Ο αγρότης έστειλε το βίντεο σε συγγενείς πριν από την κηδεία της θείας του τη Δευτέρα και το παρακολούθησαν όλοι στην τελετή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Τζάκσον έχει δημιουργήσει μερικά ακόμη «έργα τέχνης με πρόβατα» σε σχήμα συμβόλων και λογότυπων. Η θεία του ήταν πάντα θαυμαστής των δημιουργιών του. Η συγγενής του τον είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τον Μάιο, όπως είπε ο ίδιος. Αυτό ήταν πριν αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού και τεθούν νέοι περιορισμοί στην Αυστραλία. Το αφιέρωμα του αγρότη στη θεία του έπαιξε στα αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα και μοιράστηκε ευρέως στα social media. Όπως είπε ο ίδιος: «Η θεία μου θα ήταν περήφανη αν έβλεπε τόσους πολλούς ανθρώπους να χαμογελούν και να απολαμβάνουν την καρδιά που δημιούργησα γι’ αυτήν. Είναι απλά αγάπη. Η αγάπη είναι συγκλονιστική».

Ben and a mob of singles organised a tribute to his Aunty pic.twitter.com/R33SuN6YoK

— James Jackson (@guyrajack) August 24, 2021