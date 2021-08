Βαλμπουενά: Ραντεβού στο γήπεδο

Την παλιά του ομάδα, την τουρκική Φενέρμπαχτσε θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ματιέ Βαλμπουενά στους ομίλους του Europa League. Ο 36χρονος αγωνίστηκε στα τουρκικά «Καναρίνια» για μια διετία και συγκεκριμένα από το 2017 μέχρι το 2019. Εκεί τον ανακάλυψε και τον εκτίμησε ο Ολυμπιακός και τον έφερε στο λιμάνι.

Με την φανέλα της Φενέρ, ο Βαλμπουενά «έγραψε» συνολικά 71 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 24 ασίστ, χωρίς όμως να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο με την ομάδα. Ο Γάλλος δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός πως θα την βρει απέναντί του στο Europa League, γράφοντας στον λογαριασμό του στο twitter: «Θα σας δω από κοντά όλους πολύ σύντομα».

👋 @Fenerbahce

See you all very soon! 😉 #UEL

