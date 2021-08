Astrazeneca θάνατοι: Από επιπλοκές του εμβολίου πέθανε η ραδιοφωνική παραγωγός του BBC

Από επιπλοκές του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έχασε τη ζωή της τον Μάιο του 2021 η πολυβραβευμένη ραδιοφωνική παραγωγός Lisa Shaw, όπως μεταδίδει ο Guardian. Η 44χρονη λίγες μέρες πριν το θάνατό της είχε λάβει την πρώτη δόση του AstraZeneca. Η ραδιοφωνική παραγωγός νοσηλεύτηκε στο Royal Victoria του Newcastle, ενώ εργαζόταν στο BBC Radio του Newcastle. Η Lisa Shaw μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς ένιωθε πονοκεφάλους. Κατά την εξέτασή της οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της οι θεράποντες ιατροί έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τη σώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα για να ελαττώσουν την πίεση στον εγκέφαλο προχώρησαν στην αποκοπή μέρους του κρανίου της.

A radio presenter died due to complications from the AstraZeneca Covid-19 vaccine, a coroner has found.

Lisa Shaw, who worked for BBC Radio Newcastle, died in May after developing headaches a week after getting her first dose of the vaccine.

