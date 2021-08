Ταλιμπάν – Διοικητής CIA: Μυστική συνάντηση στην Καμπούλ;

Συνάντηση με τον αρχηγό των Ταλιμπάν, φέρεται να είχε τη Δευτέρα, έπειτα από εντολή του Τζο Μπάιντεν, ο διοικητής της CIA, στη σημαντικότερη διπλωματική επαφή από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Washnigton Post. Επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν ήθελαν να κατονομαστούν, η Post ανέφερε πως ο Ουίλιαμ Μπερνς βρέθηκε στην Καμπούλ και συναντήθηκε με τον Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν συνεχίζει τις προσπάθειες ασφαλούς απομάκρυνσης Αμερικανών πολιτών και Αφγανών συμμάχων από την Καμπούλ, με το χάος στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας να συνεχίζεται. Η απόφαση του Μπάιντεν να στείλει στην Καμπούλ τον Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο πλέον έμπειρος από τους διπλωμάτες του, απηχεί την σοβαρότητα της κρίσης που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του με την εσπευσμένη επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων που προσπαθούν να διαφύγουν από το Αφγανιστάν.

Η Post δεν κάνει αναφορά στο περιεχόμενο των συνομιλιών των δύο ανδρών, αλλά είναι πιθανόν ότι το θέμα ήταν η καταληκτική ημερομηνία της λειτουργίας της αερογέφυρας από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με το Reuters, δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν οι παραπάνω πληροφορίες από εκπροσώπους της CIA ή του Λευκού Οίκου.

SCOOP: CIA Director Bill Burns held a secret meeting with Taliban leader Abdul Ghani Baradar in Kabul on Monday, the highest-level face-to-face encounter between the Taliban and Biden administration since the militants seized the Afghan capital 1/ https://t.co/gwGXGpdLWS

— John Hudson (@John_Hudson) August 24, 2021