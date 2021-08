G7 Αφγανιστάν – Ταλιμπάν: Ο Ντράγκι ζητά κοινή πολιτική μετανάστευσης

Οι Ταλιμπάν που έχουν την εξουσία στο Αφγανιστάν «θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους προκειμένου να εμποδίσουν την τρομοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως αυτά των γυναικών», δηλώνουν οι ηγέτες της G7, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στο τέλος της διαδικτυακής συνόδου κορυφής. Οι επτά ηγέτες υπογραμμίζουν ότι το Αφγανιστάν «δεν πρέπει ποτέ να γίνει ασφαλές καταφύγιο για την τρομοκρατία και πηγή τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον άλλων» χωρών.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι προέτρεψε σήμερα την Ομάδα των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7) και την Ευρώπη να υιοθετήσουν μια κοινή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση από το Αφγανιστάν, την ώρα που σπεύσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τη χώρα αυτή πριν λήξει η προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της G7, ο Ντράγκι επισημαίνει ότι στις συζητήσεις για το Αφγανιστάν θα πρέπει να εμπλακεί και η G20, της οποίας προεδρεύει η Ιταλία.

Read the G7 leaders statement following their call today on the situation in Afghanistan ⤵️https://t.co/zNRqA47xW5

— G7 UK (@G7) August 24, 2021