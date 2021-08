Μεταγραφές Ρεάλ-Παρί: Πού θα μετακομίσουν Εμπαπέ και Ρονάλντο

Με τις μεταγραφές να ολοκληρώνονται την 1η Σεπτεμβρίου το μέλλον των Κιλιάν Εμπαπέ και Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να είναι αλληλένδετο, τουλάχιστον σύμφωνα με ισπανικά μέσα.

Στην ιβηρική χερσόνησο υποστηρίζουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού ο Γάλλος επιθετικός δεν φαίνεται διατεθειμένος να επεκτείνει το παρόν συμβόλαιο, το οποίο λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Σε αυτό το πλαίσιο, κι εφόσον γίνει η μεταγραφή, οι Παριζιάνοι θα κινηθούν για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουβέντους, η οποία δεν έχει μεγάλη ζέση για να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Mbappé will be Cristiano Ronaldo’s replacement at Real Madrid…

whilst Ronaldo will be Mbappe’s replacement at PSG 🤯#Ronaldo pic.twitter.com/J6n0jNIWXl

