Αϊτή σεισμός νεκροί: Ξεπέρασαν τους 2.200- Πάνω από 300 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε την Αϊτή τη 14η Αυγούστου έγινε ακόμη πιο βαρύς, με την ανακοίνωση των αρχών χθες Κυριακή πως τουλάχιστον 2.207 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας της Καραϊβικής, όπου η βοήθεια στους πληγέντες συνεχίζει να φθάνει με αργό ρυθμό. «Βρέθηκαν κι άλλα πτώματα στον νότο. Ο απολογισμός των θυμάτων στους τρεις νομούς ανέρχεται πλέον σε 2.207 νεκρούς, 344 αγνοούμενους και 12.268 τραυματίες», ανέφερε χθες η αϊτινή Πολιτική Προστασία.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 2.189 νεκρούς. Οκτώ ημέρες μετά την καταστροφή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν στα συντρίμμια, όμως οι πιθανότητες να βρεθούν και να ανασυρθούν εγκλωβισμένοι ζωντανοί έσβηναν όσο πέρναγαν οι ώρες. Οι άμεσα πληγέντες από τον σεισμό 7,2 βαθμών που χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια είναι σχεδόν 600.000, σύμφωνα με τις αϊτινές αρχές.

