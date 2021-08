Πικέ τραυματισμός στη γάμπα: Μένει εκτός για δύο εβδομάδες

Ανακούφιση επικρατεί στην Μπαρτσελόνα, μετά το γεγονός ότι ο τραυματισμός του Ζεράρ Πικέ δεν είναι σοβαρός και θα επανέλθει σύντομα στη διάθεση του Ρόναλντο Κούμαν. Ο Ρόναλντ Κούμαν εκτός ότι είδε την ομάδα του να αναδεικνύεται ισόπαλη (1-1) με την Μπιλμπάο, είδε και τον Ζεράρ Πικέ να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το «Σαν Μαμές» με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή του γάμπα με αποτέλεσμα να ζητήσει αλλαγή και την θέση του να πάρει ο Ρόναλντ Αραούχο. Η Μπαρτσελόνα ωστόσο διαβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι ανησυχητικός και πως θα μπορέσει να επανέλθει σύντομα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την ομάδα Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Βαρκελώνη, ο 33χρονος θα μείνει εκτός για μόλις δύο εβδομάδες και θα χάσει την επόμενη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα κόντρα στη Χετάφε, με την επιστροφή του να αναμένεται μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Gerard Piqué was advised by the medical staff to not play vs Athletic Club. He was limping all week, but still started the match. He had to be substituted off after 30 minutes.

