Αίμα κόμπρας – πεζοναύτες: «Τέλος» σε μια από τις πιο αιματηρές παραδόσεις της «Cobra Gold»

Τέλος φαίνεται πως μπαίνει σε μια από τις πιο διαχρονικές παραδόσεις της μακροχρόνιας στρατιωτικής άσκησης «Cobra Gold» που διεξάγεται από το 1982 και στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, με περισσότερες από δώδεκα χώρες παρατηρητές. Φυσικά, πρόκειται για το την κατάποση αίματος από κόμπρα, ένα έθιμο το οποίο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι φιλοζωικές οργανώσεις να πραγματοποιούν καμπάνια για να σταματήσει αυτή η «τελετή» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξοικείωσης των στρατιωτικών περιβάλλον στη ζούγκλα και στην επιβίωση τους στο αντίξοο αυτό περιβάλλον.

A jungle geico is shown to U.S. Marines with 3rd Marine Division while attending jungle survival training during #CobraGold2018 at Camp Ban Chen Khrem in the Kingdom of Thailand. pic.twitter.com/UZUW7wExeA — Exercise Cobra Gold (@ExerciseCG) February 23, 2018

Εικόνες στρατιωτών από το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC) να πίνουν αίμα κόμπρας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τη διεθνή κοινότητα, όμως αυτήν την φορά η περίφημη αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals – PETA, αποφάσισε να αναλάβει δράση για να σταματήσει η «βάρβαρη πρακτική» όπως την χαρακτήρισε.Μετά από ένα «μπαράζ» καταγγελιών προς τους Αμερικανούς Πεζοναύτες από τον Μάρτιο του 2020, η PETA διευκρίνισε ότι η πρακτική αυτή «δεν ήταν μόνο παράνομη βάσει του στρατιωτικού νόμου, αλλά ότι θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει τη μετάβαση ασθενειών από ζώα σε ανθρώπους».

Η άσκηση «Cobra Gold»

Επικαλούμενη στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, η PETA σημείωσε ότι «περίπου το 75% των πρόσφατα αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών που επηρεάζουν τους ανθρώπους ξεκίνησαν ως ασθένειες στα ζώα», κάτι που πρέπει να προκάλεσε αρκετές ανησυχίες στους Πεζοναύτες, λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο Βασιλικός Στρατός της Ταϊλάνδης όσο και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αυτή η πρακτική δεν θα πραγματοποιηθεί ξανά στο πλαίσιο της πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης «Cobra Gold», κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως νίκη για την φιλοζωική οργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι στην άσκηση αυτή δίνεται έμφαση στον συντονισμό των πολιτικών δράσεων, όπως η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανακούφιση από καταστροφές, επιδιώκοντας την επέκταση της περιφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας σε αυτούς τους ζωτικούς τομείς.

Jungle Survival Cookbook Marines learn survival skills while participating in @ExerciseCG in Thailand. pic.twitter.com/MAwIlVRs2y — U.S. Marines (@USMC) February 22, 2018

Μία από τις πολλές δράσεις στο πλαίσιο της άσκησης ήταν και εκπαίδευση επιβίωσης σε περιβάλλον ζούγκλας, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και είναι γεμάτες με επικίνδυνα έντομα και ερπετά. Κατά την εκπαίδευση, οι Αμερικανοί Πεζοναύτες έμαθαν πως να βρίσκουν νερό στη ζούγκλα, ποια έντομα είναι βρώσιμα, αλλά και πως να αντιδρούν στην παρουσία σκορπιών, φιδιών και άλλων επικίνδυνων ζώων.

Με πληροφορίες από: Popular Mechanics