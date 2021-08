Αεροδρόμιο Καμπούλ – Αφγανιστάν: Ο Μπάιντεν στέλνει 18 εμπορικά αεροσκάφη

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι 18 εμπορικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά ανθρώπων, που απομακρύνονται από το Αφγανιστάν. Τα αεροσκάφη δεν θα πετάνε στην Καμπούλ, αλλά θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων που έχουν ήδη φύγει αεροπορικώς από το Αφγανιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. Ο ίδιος έκανε λόγο για το Στάδιο 1 του προγράμματος, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον εμπορικά αεροσκάφη.

American service member gives water to #Afghan children while they wait to be allowed to enter the base. It’s baking hot and many people have been outside for a day or two. No bathrooms, and the entire area reeks of urine and rotting garbage. #afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/sOeEhKgH4f — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 22, 2021

Οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines και Omni Air θα παράσχουν τρία αεροσκάφη η κάθε μία, δύο η Hawaiian Airlines και τέσσερα η United Airlines. Είναι μόλις η τρίτη φορά που οι ΗΠΑ ενεργοποιούν το πρόγραμμα CRAF (Civil Reserve Air Fleet). Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου (Αύγουστος 1990-Μάιος 1991) και κατόπιν κατά την εισβολή στο Ιράκ (Φεβρουάριος 2002-Ιούνιος 2003).

Ο Κίρμπι ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι το υπουργείο Άμυνας «δεν αναμένει να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στις εμπορικές πτήσεις από την ενεργοποίηση» του προγράμματος αυτού.

Εν μέσω κλιμακούμενων πιέσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από πολλαπλές κατευθύνσεις να παρατείνουν πέραν της 31ης Αυγούστου τη στρατιωτική παρουσία τους στο Αφγανιστάν προκειμένου να ομαλοποιηθεί κατά το δυνατόν η χαοτική επιχείρηση απομάκρυνσης ξένων υπηκόων και Αφγανών πολιτών συγκαλείται εκτάκτως την προσεχή Τρίτη Σύνοδος Κορυφής της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σχετική ανακοίνωση έγινε σήμερα, Κυριακή, από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία).

«Θα καλέσω την Τρίτη τους ηγέτες της G7 για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να εργαστεί από κοινού για να διασφαλίσει ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών, να αποτρέψει μία ανθρωπιστική κρίση και να βοηθήσει τους πολίτες του Αφγανιστάν να προστατεύσουν τις προόδους [που επιτεύχθηκαν] τα 20 τελευταία χρόνια» αναφέρει ο Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter.

Προηγήθηκε την περασμένη Πέμπτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G7, μετά το πέρας της οποίας οι επικεφαλής διπλωματίας κάλεσαν τους Ταλιμπάν να εγγυηθούν την «ασφάλεια» των ξένων και των Αφγανών που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν. Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν προτίθεται να λάβει κάποια σχετική απόφαση ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πρόκειται να παραχωρήσει νέο διάγγελμα αναφορικά με τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής.

Today, Afghanistan must decide for itself what has changed in the Taliban#Afghanistan pic.twitter.com/x79i78J6gK — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 22, 2021

Kανένα έθνος δεν θα μπορέσει να απομακρύνει όλον τον κόσμο

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε σήμερα στην Mail on Sunday ότι «κανένα έθνος δεν θα μπορέσει να απομακρύνει όλον τον κόσμο» από την χώρα που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, με την πίεση χρόνου που υπάρχει για πριν από τις 31 Αυγούστου. «Αν διατηρηθεί το αμερικανικό χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο για να απομακρυνθεί η πλειονότητα των ανθρώπων που περιμένουν», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ίσως οι Αμερικανοί να λάβουν άδεια να παραμείνουν περισσότερο, και θα έχουν όλη μας την υποστήριξη αν το κάνουν».

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες για να μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια του αεροδρομίου, έχουν ορίσει την 31η Αυγούστου ως καταληκτική ημερομηνία για τον τερματισμό των επιχειρήσεών τους εκκένωσης. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε αυτήν της οριστικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον προβλέπει την απομάκρυνση 10.000 ως 15.000 πολιτών της και 50.000 ως 60.000 Αφγανών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα πλήθη των ανθρώπων που εξακολουθούν να συρρέουν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να απομακρυνθούν από την χώρα. Χιλιάδες τρομοκρατημένες οικογένειες προσπαθούν να διαφύγουν και η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ παραμένει από τις πιο χαοτικές που έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ μέχρι σήμερα, με 20 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής εντός και περιμετρικά του αεροδρομίου.

«Πολεμάμε ταυτοχρόνως ενάντια στον χρόνο και για χώρο» αναγνώρισε χθες ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. Άλλοι ξένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν ωστόσο πιο σκληρές λέξεις.

«Μαθηματικά αδύνατο»…

«Θέλουν να απομακρύνουν 60.000 ανθρώπους ως το τέλος του μήνα. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. Ο ίδιος επισήμανε ότι γνωστοποίησε στους Αμερικανούς ότι τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο είναι υπερβολικά αυστηρά και εμποδίζουν τους Αφγανούς που εργάζονταν για τους Ευρωπαίους να εισέλθουν. «Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση στο αεροδρόμιο. Τα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας των Αμερικανών είναι πολύ σκληρά. Διαμαρτυρηθήκαμε. Τους ζητήσαμε να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν καταφέρνουμε να περάσουμε τους δικούς μας συνεργάτες» επισήμανε ο Μπορέλ στην ίδια συνέντευξη σχετικά με τη διαδικασία εκκένωσης.

🇦🇫 An attempt to break through the perimeter at the #Kabulairport. The US military is shooting in the air.

In the foreground: a previously unnoticed MH-60 Black Hawk multipurpose helicopter, of the 160th Special Operations Aviation Regiment of the US Air Force. #Afghanistan pic.twitter.com/6s737qSp2I — an.dro.id (@Andrewdrozd) August 22, 2021

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν τις ΗΠΑ για το χάος

Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες Αφγανοί συνεχίζουν απεγνωσμένα να περιμένουν μια πτήση για να φύγουν από τη χώρα και αυτό πρέπει να σταματήσει «όσο το δυνατόν συντομότερα», δήλωσε, εν τω μεταξύ, σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν.

«Η Αμερική, με όλη τη δύναμή της και τους εξοπλισμούς της απέτυχε να αποκαταστήσει την τάξη στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ειρήνη και ηρεμία σε ολόκληρη τη χώρα, όμως επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Αυτό πρέπει να σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα» δήλωσε ο Αμίρ Καν Μουτακί.

Situation at #KabulAiport is so chaotic that plane evacuating people are firing missile defense flares ( infrared countermeasure for surface to air or air to air missile). This is really scary scene. #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/JzAWUtBzws — विकास त्रिपाठी (@vikasjournolko) August 22, 2021

Σύμφωνα με ανταπόκριση του πρακτορείου Reuters, οι Ταλιμπάν φέρεται να επέβαλαν σήμερα κάποια τάξη περιμετρικά του αεροδρομίου της Καμπούλ ενόσω συνεχίζονταν οι απόπειρες των Αφγανών να διαφύγουν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι Ταλιμπάν εμπόδισαν πλήθη Αφγανών να συγκεντρωθούν στην περίμετρο του αεροδρομίου, μία ημέρα αφότου βίντεο απεικόνιζαν γυναίκες να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στο συρματόπλεγμα για να εισέλθουν στο αεροδρόμιο.