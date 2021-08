Ιβερμεκτίνη – κορονοϊός: Πολίτες λαμβάνουν φάρμακο για ζώα

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία προειδοποιούσε τους πολίτες πως δεν είναι ούτε άλογα, ούτε αγελάδες και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνο να λαμβάνουν φάρμακο που προορίζεται για οικόσιτα ζώα, ως πρόληψη ενάντια στον κορωνοϊό. Ο FDA εξέδωσε την παραπάνω προειδοποίηση έπειτα από αναφορές για περιστατικά δηλητηρίασης πολιτών στο Μισισίπι των ΗΠΑ, έπειτα από χρήση της ουσίας ιβερμεκτίνης. Η ιβερμεκτίνη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών τύπων παρασιτικών λοιμώξεων στα οικόσιτα ζώα.

«Δεν είστε άλογα, ούτε αγελάδες. Σοβαρευτείτε, όλοι. Σταματήστε» έγραφε ο FAD σε ανάρτηση στο Twitter το Σάββατο. Ο οργανισμός σημειώνει πως το φάρμακο ενδέχεται να χορηγηθεί και σε ανθρώπους, αλλά σε πολύ μικρότερο δοσολογία, ενώ δεν ενδείκνυται ούτε για την πρόληψη, ούτε για την αντιμετώπιση ιών, όπως ο κορωνοϊός.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας του Μισισίπι εξέδωσε προειδοποίηση την Παρασκευή πως ποσοστό υψηλότερο του 70% των κλήσεων στο κέντρο δηλητηριάσεων αφορούσε ανθρώπους που έκαναν χρήση του φαρμάκου αυτού, όπως το προμηθεύτηκαν από καταστήματα κτηνοτροφικών ειδών. Ο υπουργός υγείας του Μισισίπι, Τόμας Ντομπς δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως ένας άνθρωπος χρειάστηκε να νοσηλευτεί έπειτα από τη χρήση ιβερμεκτίνης, προσπαθώντας να προλάβει τη μόλυνση από κορωνοϊό.

«Θεωρώ πως είναι κάπως παρανοϊκό, οπότε σας παρακαλώ μην το κάνετε» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως οι κλήσεις στο κέντρο δηλητηριάσεων έκαναν λόγο για ήπια συμπτώματα από τη χρήση του φαρμάκου, ωστόσο ένας πολίτης χρειάστηκε να νοσηλευτεί προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα ιβερμεκτίνης που χρησιμοποίησε.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021