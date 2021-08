Τσιτσιπάς- Σινσινάτι Όπεν: Δεν προκρίθηκε στον τελικό ο Έλληνας τεννίστας

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Αλεξάντερ Ζβέρεφ «λύγισε» στο tie-break του τρίτου σετ τον Στέφανο Τσιτσιπά, νίκησε 2-1 σετ (6-4,3-6,7-6), μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Western & Southern Open στο Σινσινάντι, εκεί όπου τα ξημερώματα (01:00), θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Έλληνας τενίστας, μετά το πρώτο σετ και μέχρι τα μισά του τρίτου, έκανε απίθανη εμφάνιση, πήρε προβάδισμα με 4-1 και 5-3, για να χάσει όμως τελικά από τον 24χρονο Γερμανό, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, που έκανε μία εντυπωσιακή επιστροφή. Ξεκάθαρη η κυριαρχία του Ζβέρεφ στο πρώτο σετ, με το ποσοστό στα περασμένα πρώτα service να φτάνει το 80% και οι κερδισμένοι πόντοι το 80% (17/21).

Στο δεύτερο σετ η αντίδραση του Τσιτσιπά ήταν άμεση , έκανε ένα 5-0 «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του Ζβέρεφ παίρνοντας προβάδισμα με 5-2 και τελικά να φτάνει στη νίκη με 6-3.

Στο τρίτο σετ έφτασε στο 4-1, αλλά τότε επέστρεψε ο Ζβέρεφ, έγινε το 5-5, 6-6 και τελικά να φτάσει σε μία απίστευτη νίκη με7-6 (4)

Ο 24χρονος Γερμανός, στον τέταρτο τελικό του φέτος, θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε, με ανατροπή, τα 2-6,6-3,6-3 ου Ντανιίλ Μεντβέντεφ, μετά 2 ώρες και 16 λεπτά αγώνα.

