Ρουμάνοι πυροσβέστες Ελλάδα: Το ‘ευχαριστώ’ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τις ευχαριστίες του στη Ρουμανία για το γεγονός ότι στέλνει στη χώρα μας πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνδράμουν στο έργο των Ελλήνων συναδέλφων τους, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι η Ρουμανία προσφέρει πεζοπόρο τμήμα με οχήματα, ως συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Μετά από αίτημά μας, η Ρουμανία στέλνει μια ομάδα πυρόσβεσης για να βοηθήσει τα πληρώματά μας στο έδαφος. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξή τους στον αγώνα κατά των πυρκαγιών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Following our request, Romania is sending a firefighting team to assist our crews on the ground. We are very grateful for their continued support in the fight against wildfires.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 20, 2021