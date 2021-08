Διάγγελμα Μπάιντεν – Αφγανιστάν: Είμαστε σε επαφή με τους Ταλιμπάν

“Η επιχείρηση εκκένωσης στην Καμπούλ είναι μια από τις πιο δύσκολες της ιστορίας”, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του προς το αμερικανικό έθνος. “Αυτή η αποστολή εκκένωσης είναι επικίνδυνη. Ενέχει κινδύνους για τις ένοπλες δυνάμεις μας και διεξάγεται κάτω από δύσκολες συνθήκες”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Λευκό Οίκο. “Δεν μπορώ να υποσχεθώ ποια θα είναι η τελική έκβαση”, παραδέχτηκε ο Μπάιντεν, ο οποίος περιβαλλόταν από την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τον υπουργό Άμυνας Λόιντ ‘Οστιν και τον ανώτερο σύμβουλό του για την Εθνική Ασφάλεια Τζέικ Σάλιβαν.

“Αλλά ως αρχιστράτηγος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα επιστρατεύσω όλα τα δυνατά μέσα”, υποσχέθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν 6.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Μόνες τους είναι “ικανές” να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επιχείρηση, η οποία συγκαταλέγεται “στις πιο δύσκολες της ιστορίας”, “στην άλλη άκρη του κόσμου με μια τέτοια ακρίβεια”, δήλωσε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ απομάκρυναν 13.000 ανθρώπους από το Αφγανιστάν από τις 14 Αυγούστου, και 18.000 από τον Ιούλιο, με επιπλέον χιλιάδες άλλους να απομακρύνονται με ιδιωτικές πτήσεις που “εκτελούνται από την αμερικανική κυβέρνηση”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του έχει δεσμευτεί να απομακρύνει όλους τους Αφγανούς που βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιχειρήσεις τους στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

NEW: "We know of no circumstance where American citizens, carrying an American passport, are trying to get through to the airport" in Kabul, Pres. Biden tells @sramosABC.

"But we will do whatever needs to be done to see to it they get to the airport." https://t.co/PCh0P9Jg9R pic.twitter.com/vxRekd69iA

— ABC News (@ABC) August 20, 2021