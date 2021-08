Αντετοκούνμπο για Μιλγουόκι Μπάκς: “Με έκανε καλύτερο άνθρωπο”

Ο πρωταθλητής με τους Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισε να επενδύσει στο δεύτερο… σπίτι του, το Μιλγουόκι, αγοράζοντας μέρος των μετοχών της ομάδας μπέιζμπολ της πόλης των Μπριούερς. Ο Giannis έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες τους στο παρελθόν. Ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο Μαρκ Ατανάσιο, ο οποίος την αγόρασε το 2004 έναντι 223 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέκτησε μετοχές στους Μιλγουόκι Μπριούερς και εξήγησε, φορώντας μία εμφάνιση της ομάδας μπέιζμπολ, τον λόγο της επένδυσης. «Μένει μόνο να βελτιώσω τα χτυπήματά μου». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν χρειάζεται να μάθει μπέιζμπολ. Εκτός και αν θελήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει την τύχη του σε αυτό το άθλημα, όπως έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Giannis αστειεύτηκε για τις ικανότητες προς βελτίωση, στην παρουσίαση της επένδυσής του στην ομάδα μπέιζμπολ του Μιλγουόκι, τους Μπριούερς. Αυτά στην αρχή. Όταν το πράγμα σοβάρεψε, ο πρωταθλητής και MVP εξήγησε την απόφασή του να αποκτήσει μέρος των μετοχών. «Το Μιλγουόκι με έκανε αυτό που είμαι. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο άνδρα. Το Μιλγουόκι επένδυσε πολλά πάνω μου, και εγώ ήθελα να επενδύσω κάτι στην πόλη του Μιλγουόκι. Αγαπώ το Μιλγουόκι…», ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο.

“Milwaukee made me who I am today. It made me a better person, a better man. Milwaukee invested a lot in me, and I want to invest back into the City of Milwaukee…I just love Milwaukee.”

