Πτώση Αφγανών – μπλουζάκια: Φρίκη, έφτιαξαν και πουλάνε ρούχα με την τραγική σκηνή

Η εταιρεία T-Shirt At Low Price, που κατασκευάζει μπλουζάκια τοποθετώντας διάφορες στάμπες πάνω σε αυτά, εκμεταλλεύεται τον πόνο του αφγανικού λαού που θέλει απεγνωσμένα να εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη κατάληψή της από τους Ταλιμπάν. Τα μπλουζάκια, που πωλούνται έναντι 14 ευρώ και τα οποία κυκλοφορούν σε γκρι και μαύρο χρώμα, φέρουν το σύνθημα “Kabul Skydiving Club, Est 2021” δίπλα σε ένα C-17 και ανθρώπους που πέφτουν από το αεροπλάνο. Και όλα αυτά μόλις τρεις ημέρες μετά το φρικτό βίντεο που έδειχνε Αφγανούς να πέφτουν από το πολεμικό αεροσκάφος.

As Afghans are fleeing and clinging to planes out of desperation, someone decided to capitalize on their pain and misery with this repulsive t-shirt.

It’s being sold on at least half a dozen t-shirt printing websites right now. Humans can be so cruel. pic.twitter.com/du5cCbD2QA

