Παρί για μεταγραφή Εμπαπέ: Όσα δήλωσε ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο

Μετά τον τεχνικό διευθυντή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λεονάρντο, σειρά πήρε ο προπονητής της ομάδας, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, που ξεκαθάρισε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παραμείνει στο δυναμικό των Πρωτευουσιάνων και τη σεζόν 2021/2022.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ενόψει του αγώνα της Ligue 1 με την Μπρεστ, ο αργεντινός τεχνικός ανέφερε ότι ο γάλλος διεθνής επιθετικός δε θα αλλάξει ομάδα στην τρέχουσα περίοδο.

Messi and Mbappe linking up in training 👌

«Ο Εμπαπέ συνεχίζει την καλή δουλειά. Τον βλέπω να μένει μαζί μας και αυτήν τη σεζόν. Οι φήμες είναι πολλές, αλλά ο Κιλιάν δε δείχνει να παρασύρεται. Και εμείς θέλουμε να μείνει εδώ» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Ποκετίνο και πρόσθεσε:

«Έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με την Παρί. Ακόμη και αν δεν το ανανεώσει, θα παραμείνει φέτος ποδοσφαιριστής της».

What does the future hold for Mbappe at PSG? 🔮 pic.twitter.com/b9fWY5xqOn

— Goal (@goal) August 19, 2021