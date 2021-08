Ντύσιμο Ταλιμπάν – Αφγανιστάν: Τα περίεργα ρούχα της “νέας γενιάς”

Η νέα γενιά των Ταλιμπάν φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει την λιτή εμφάνιση των προκατόχων τους υπέρ των πιο μοντέρνων ρούχων με γυαλιά ηλίου, τρέντι αθλητικά και καπέλα μπέιζμπολ που φέρουν την σημαία των Ταλιμπάν. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της ισλαμικής οργάνωσης στην εξουσία – από το 1996 έως το 2001 – οι μαχητές τους ήταν γνωστοί για τις γενειάδες τους και την σοβαρή αμφίεσή τους, με το παραδοσιακό φόρεμα και τα περιποιημένα γένια. Αλλά οι σημερινοί μαχητές – που ειρωνικά ονομάστηκαν «Ταλιμπάν 2.0» για τους προσβλητικούς και κενούς χαρακτηρισμούς πως έχουν πιο προοδευτική άποψη για τις γυναίκες – έχουν υιοθετήσει έναν πολύ πιο μοντέρνο, δυτικοποιημένο τρόπο ντυσίματος.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην Καμπούλ τις τελευταίες ημέρες μετά την κατάληψή της, δείχνουν μαχητές των Ταλιμπάν να φορούν γυαλιά ηλίου, καπέλα του μπέιζμπολ και διάφορα άλλα αντικείμενα διακοσμημένα με τη σημαία των Ταλιμπάν. Μερικοί είναι ακόμη και ξυρισμένοι, εγκαταλείποντας τα γένια που απαιτούνται σύμφωνα με τον αυστηρό ισλαμικό νόμο.

Ποζάρουν σε σημεία ελέγχου, στις γωνίες των δρόμων και βολτάρουν εκφοβίζοντας τους κατοίκους καθώς συνεχίζουν να εδραιώνουν την εξουσία τους στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

When you have to overthrow the government at 7 but be at Woodstock by 9 pic.twitter.com/KPqL56uYZ4

— SphereInvest (@sphereinvest_gr) August 18, 2021