Αφγανιστάν ταλιμπάν – μητέρες: “Πετούν” τα παιδιά τους πάνω από τα συρματοπλέγματα

Σκηνές απόγνωσης έρχονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Απελπισμένες μητέρες πετούν τα μωρά τους πάνω από τα συρματοπλέγματα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε Βρετανούς στρατιώτες, ενώ τις χτυπούσαν μαχητές Ταλιμπάν. «Οι μητέρες ήταν σε απόγνωση. Τις έδερναν οι Ταλιμπάν. Φώναζαν “σώστε το μωρό μου” και πετούσαν τα μωρά τους προς το μέρος μας, κάποια έπεσαν πάνω στα συρματοπλέγματα. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη. Στο τέλος της νύχτας δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά μας που να μην κλαίει», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Independent αξιωματικός των Βρετανών αλεξιπτωτιστών που έχουν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν.

Οι σκηνές της ωμής βίας εκτυλίχθηκαν σ’ έναν από τους δρόμους που οδηγούν στον στρατιωτικό τομέα του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι, υπό τον κίνδυνο των Ταλιμπάν, μεταφέρονται αεροπορικώς από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία κι άλλες ξένες κυβερνήσεις. Την ίδια ώρα Αμερικανοί στρατιώτες εκτόξευαν βομβίδες κρότου λάμψης και έριχναν πυρά στον αέρα για να απωθήσουν το τρομοκρατημένο πλήθος καθώς συνεχίζεται η χαοτική έξοδος της Δύσης από το Αφγανιστάν.

