Πετράκος για Τσιτσιπά: Γιατί να εμβολιαστεί;

Τη δική του ανάλυση για τις δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά, πως δεν έχει εμβολιαστεί και πως θα κάνει το εμβόλιο μόνο όταν γίνει υποχρεωτικό, έδωσε ο Γρηγόρης Πετράκος, παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ της επιλογής του τενίστα. Ειδικότερα, αναφέρει για το ζήτημα τα εξής: “Τώρα που είπε πως δεν “συμμορφώθηκε” ο Τσιτσιπάς σας χάλασε ΝΔούληδες…;;

Θα έπρεπε δηλαδή ένας αθλητής 23 χρόνων, δυνατός σαν ταύρος, με ανοσοποιητικό μπουλντόζας και κίνδυνο απ τον κορονοϊό μικρότερο απ τον κίνδυνο να τον φάει καρχαρίας… να πάρει το ρίσκο να πάθει θρομβώσεις, σύνδρομα, εγκεφαλικά, εμφράγματα, ανευρύσματα, παραλύσεις κι ένα κάρο άλλες παρενέργειες που έχω δει με τα μάτια μου να παθαίνουν νέοι κάτω των 30!!!

Κι όλα αυτά γιατί;;;

Για να δώσει το παράδειγμα και στους άλλους;; Ποιό παράδειγμα;

Να τους πάρει στο λαιμό του εννοείτε…

Να περιμένετε βέβαια τώρα πως θα τον κάνουν “ντα” από την κυβέρνηση και την ομοσπονδία, όπως έκαναν και τον σούπερ σταρ Τζοκοβιτς όταν είπε τα ίδια πέρυσι…

Και σύντομα θα ανασκευασει “αναγκαστικα” τις δηλώσεις του…

Αυτό το υβρίδιο κομμουνιστικού καπιταλισμού δεν έχει πάτο…”.

Την Τρίτη ο Έλληνας τενίστας μίλησε πριν από το 1000 Masters του Σινσινάτι και αποκάλυψε ότι δεν έχει εμβολιασθεί, κάτι που δεν πρόκειται να κάνει, μέχρι τουλάχιστον ο εμβολιασμός ενάντια στον κορονοϊό να γίνει υποχρεωτικός. “Oχι, δεν το έχω κάνει. Δεν έχει γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εμβολιαστώ, είμαι σίγουρος γι αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν υποχρεωτικό για να αγωνιστώ. Οπότε όχι, δεν το έχω κάνει” τόνισε. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν ξανά: “Θα εμβολιαζόσασταν μόνο αν ήταν υποχρεωτικό;”, με τον Ελληνα πρωταθλητή να απαντά καταφατικά.

Stefanos Tsitsipas says he will get vaccinated only if it becomes mandatory 😰😱 pic.twitter.com/5x0ATzhDNI

— Luigi Gatto (@gigicat7_) August 16, 2021