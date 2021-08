Ταλιμπάν συνέντευξη Τύπου: Η δημοσιογράφος που έκανε την πιο τολμηρή ερώτηση

Τρεις γυναίκες δημοσιογράφοι κατάφεραν να παραστούν στην πρώτη συνέντευξη Τύπου των Ταλιμπάν, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ισλαμιστές και την χωρίς αντίσταση είσοδό τους στην πρωτεύουσα, Καμπούλ. Το απόγευμα της Τρίτης η αίθουσα όπου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους τοπικών και διεθνών μέσων. Όλοι περίμεναν ανυπόμονα από τον πρωτοεμφανιζόμενο δια ζώσης εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να μιλήσει.

Πρώτη μίλησε η 35χρονη δημοσιογράφος Σάρλοτ Μπέλλις, με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, που ζει στην Καμπούλ και εργάζεται για το δίκτυο Al Jazeera. Η Μπέλις, ρώτησε τον εκπρόσωπο Τύπου των Ταλιμπάν κάτι που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα πολύ έντονα…

Συγκεκριμένα, του υπέβαλε μια ερώτηση σχετικά με την μοίρα των γυναικών στην χώρα από δω και πέρα. «Θα ήθελα να ρωτήσω για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των κοριτσιών, αν οι γυναίκες θα μπορούν να εργάζονται και αν τα κορίτσια θα έχουν ακόμα το δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο. Τι διαβεβαιώσεις δίνετε εσείς στις γυναίκες και στα νεαρά κορίτσια ότι τα δικαιώματά τους θα προστατευτούν;», ρώτησε η δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

Ο Μουτζαχίντ τόνισε και στην ίδια, αλλά και αργότερα σε άλλους δημοσιογράφους που έθεσαν παρόμοια ερωτήματα, πως «το ισλαμικό εμιράτο θα δώσει στις γυναίκες δικαιώματα υπό το πρίσμα του νόμου της Σαρία». «Οι γυναίκες θα έχουν όλα τα δικαιώματα. Είτε αυτά αφορούν την εργασία ή άλλες δραστηριότητες επειδή οι γυναίκες είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Εγγυόμαστε όλα τα δικαιώματά τους εντός των ορίων του Ισλάμ». Αυτή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου των Ταλιμπάν, ο οποίος μίλησε στη μητρική του γλώσσα και είχε στο πλευρό του μεταφραστή αγγλικών.

Η ερώτηση της Μπέλις είναι ερώτηση που θα ήθελαν να κάνουν πολλές Αφγανές, που μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν φοβούνται πως η ζωή τους δεν θα είναι πια η ίδια. Η δημοσιογράφος του Al Jazeera είχε καλύψει με μαντίλα το κεφάλι ενώ οι Ταλιμπάν δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει αν θα επιβάλλουν την μπούργκα ή αν η μαντίλα αρκεί. Καθώς ξένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Μπέλις ήταν η μόνη γυναίκα δημοσιογράφος που τόλμησε να παραστεί στη συνέντευξη Τύπου των Ταλιμπάν, η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει στο Twitter: «Για την ακρίβεια δεν υπήρχε μόνο έγκριση για μία γυναίκα δημοσιογράφο. Όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν προσκεκλημένοι στην συνέντευξη Τύπου – άνδρες και γυναίκες. Υπήρχαν, επίσης, δύο γυναίκες δημοσιογράφοι από το Αφγανιστάν – γυναίκες πολύ πιο θαρραλέες από εμένα».

For accuracy.. I was not the only female reporter approved. All journalists were invited to the press conference – male and female. There were two other Afghan female journalists there also – women much bolder than myself. https://t.co/x11oQLLsoU

— Charlotte Bellis (@CharlotteBellis) August 18, 2021