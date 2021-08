Ταλιμπάν ηγέτης – Αφγανιστάν: Η επιστροφή του εξόριστου Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ

Υποδοχή με όλες τις τιμές ετοίμασαν στο Κανταχάρ του Αφγανιστάν οι ταλιμπάν για έναν από τους συνιδρυτές των Ταλιμπάν, με τους ντόπιους να επευφημούν την αυτοκινητοπομπή. Η ισλαμική οργάνωση δημοσίευσε το βίντεο της άφιξής του μουλά Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ την ώρα της επιστροφής του στο Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια εξορίας εν μέσω της δυτικής προσπάθειας για την εξάλειψη των Ταλιμπάν. Την Κυριακή, οι δυνάμεις του κατέλαβαν την Καμπούλ και ο Μπαραντάρ, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν, αναμένεται τώρα να γίνει ο επόμενος ηγέτης της χώρας, μετά την κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

Ο 53χρονος ήταν αναπληρωτής ηγέτης υπό τον πρώην αρχηγό μουλά Μοχάμεντ Ομάρ, η υποστήριξη του οποίου στον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν οδήγησε στην εισβολή στο Αφγανιστάν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Μπαραντάρ έφτασε στην επαρχία Κανταχάρ χθες και προσγειώθηκε στην πρώην πρωτεύουσα της αντάρτικης ομάδας, λίγες ημέρες αφότου ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Μ Ναίμ, ανέβασε πλάνα από την προσγείωση της πτήσης του και μια αυτοκινητοπομπή από οχήματα 4×4 που είχαν την λευκή σημαία της οργάνωσης.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σήμερα το απόγευμα, μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία από το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν, με επικεφαλής τον μουλά Μπαραντάρ Αχούντ έφυγε από το Κατάρ και έφτασε στην αγαπημένη μας χώρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Κανταχάρ». Σχολιαστές επισήμαναν ομοιότητες μεταξύ της επιστροφής του Μπαραντάρ και του Αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν το 1979, μετά από 14 χρόνια εξορίας στο Παρίσι.

The leader of the #Taliban political office in Doha, Mullah Abdul Ghani Baradar, arrived at Kandahar airport from 🇶🇦 Qatar along with other senior members of the Taliban political office. pic.twitter.com/StFH2ulfEp

— ْ (@call_m3_alpha) August 18, 2021