Ταλιμπάν – Αφγανιστάν γυναίκες: Κραυγές απόγνωσης, ικεσίες στους στρατιώτες

Οι κραυγές αναμειγνύονται με τους ήχους από πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Το βίντεο που ανέβασε η Daily Mail αποτυπώνει το δράμα των Αφγανών και ειδικά των γυναικών στην Καμπούλ, καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν. Οι εικόνες των γυναικών να παρακαλούν τους στρατιώτες να τους επιτρέψουν να μπουν στα αεροπλάνα, συγκλονίζουν. Γυναίκες με τα χέρια τους μέσα από τα σιδερένια κάγκελα, παρακαλούν τους Αμερικανούς στρατιώτες, φωνάζοντας “έρχονται οι Ταλιμπάν”. Εκλιπαρούν να τους πάρουν μαζί τους στα αεροπλάνα και να ξεφύγουν έτσι από τη φρίκη.

Το βίντεο κυκλοφορεί στους λογαριασμούς των αφγανικών κοινωνικών μέσων.

Ένα άλλο βίντεο γυρίστηκε στη βόρεια- στρατιωτική πλευρά του αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 25.000 άνθρωποι, ενώ άλλα βίντεο αποκαλύπτουν το πώς οι φρουροί Ταλιμπάν πυροβολούν πάνω από τα κεφάλια ανδρών, γυναικών και παιδιών, καθώς είναι σκυμμένοι στο δρόμο τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, γράφει η εφημερίδα, όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη νότια πλευρά του αεροδρομίου – όπου πιστεύεται ότι έχουν μαζευτεί άλλοι 25.000 – αντιμετώπισαν περιπολίες ενόπλων Ταλιμπάν, που βρίσκονταν στους δρόμους που οδηγούσαν στο αεροδρόμιο.

Αυτόπτες μάρτυρες στις πύλες του αεροδρομίου είπαν ότι πολύ λίγα άτομα επιτρεπόταν να περάσουν, με δεκάδες να προσπαθούν να περάσουν την πύλη κάθε φορά που άνοιγε – προκαλώντας τον νευρικό φύλακα, ο οποίος πυροβολούσε στον αέρα. Πηγή στο αεροδρόμιο είπε στη MailOnline, ότι κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν ακόμα και σήμερα στην πίστα προσγείωσης, μεταφέρουν έγγραφα, κυρίως για κοντινές χώρες του Κόλπου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ήταν τρομοκρατημένοι πολίτες χωρίς χαρτιά, που απλά ελπίζουν να φύγουν από τη χώρα.

Με τους μαχητές των Ταλιμπάν να παρέχουν πλέον μόνοι αυτοί ουσιαστικά ασφάλεια στο αεροδρόμιο. άλλες πηγές ανέφεραν στην MailOnline, ότι μεταφραστές και άλλοι με νόμιμα έγγραφα φοβούνται πάρα πολύ να διακινδυνεύσουν να φτάσουν στον διάδρομο – φοβούμενοι ότι οι ισλαμιστές θα τους απομακρύνουν.

Κάποιοι που παραμένουν στις πύλες είπαν πώς ποδοπατήθηκαν. Άλλοι είπαν ότι μαχητές των Ταλιμπάν χτύπησαν το πλήθος με ραβδιά, σχοινιά με κόμπους και κοντάκια τουφεκιών. Σε ένδειξη πόσο τραγική έχει γίνει η κατάσταση, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι αναγκάστηκε να παραδεχτεί την Τρίτη, ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλοι οι κάτοχοι βίζας θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, πριν αποσυρθούν όλα τα στρατεύματα στις 31 Αυγούστου.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους δέκα τραυματίστηκαν όταν μαχητές Tαλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πρώην αξιωματικό της αφγανικής αστυνομίας. Οι μάρτυρες δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ όταν κάτοικοι προσπάθησαν να υψώσουν την σημαία του Αφγανιστάν σε πλατεία της πόλης, που βρίσκεται περί τα 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Καμπούλ. Οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν δεν ήταν διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το περιστατικό.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι οι πολίτες του Αφγανιστάν καλούνται να παραδώσουν τα όπλα και τα πυρομαχικά που διαθέτουν στο ισλαμιστικό κίνημα, που έχει καταλάβει τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της χώρας και μπήκε στην πρωτεύουσα Καμπούλ την Κυριακή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισλαμιστές μαχητές διατάχθηκαν από την ηγεσία τους να μην πανηγυρίζουν τη νίκη τους. Ακόμη, υποσχέθηκε ότι οι ηγέτες των Ταλιμπάν θα κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε την τελευταία 20ετία, που ζούσαν στην παρανομία.

«Αργά, σταδιακά, ο κόσμος θα δει όλους τους ηγέτες μας, δεν θα υπάρχει κανένα πέπλο μυστικότητας», διαβεβαίωσε το στέλεχος των Ταλιμπάν, που θέλησε να μην κατονομαστεί, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT

Την ίδια στιγμή, δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν τις τελευταίες ώρες σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις του κ. Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ, στην επαρχία Παρουάν. Οδός στρατηγικής σημασίας διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν.

#Taliban has started brutally dispersing people who have gathered around the airport to leave #Afghanistan. Many of them are on the evacuation list and should be evacuated over cooperating with #ISAF! pic.twitter.com/8805dkhk93

— News (@Articlenews3) August 18, 2021