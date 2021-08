Πτώση από αεροπλάνο – Καμπούλ: Το δράμα πίσω από το βίντεο που σόκαρε τον κόσμο

Το δράμα που κρύβουν οι ανθρώπινες ιστορίες που εκτυλίσσονται στο Αφγανιστάν καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν μετά την κατάληψη και της Καμπούλ αποτυπώνουν οι λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δύο ατόμων που έχουν καταγραφεί σε βίντεο να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο την ώρα που αυτό απογειωνόταν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται λογαριασμούς Αφγανών στο Twitter τα δύο άτομα ήταν αδέρφια ηλικίας μόλις 16 και 17 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα δύο αγόρια προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην πουλώντας καρπούζια σε λαϊκές αγορές. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τους δύο ανήλικους να ψάχνουν ακόμα και στα σκουπίδια για να διασφαλίσουν φαγητό για τη μητέρα τους.

Οι δύο ανήλικοι ήταν, κατά τις ίδιες αναφορές, τα μοναδικά παιδιά της μητέρας τους η οποία φέρεται να μην έχει άλλους συγγενείς και να αγωνιά για το μέλλον της στο Αφγανιστάν υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Οι σοροί των δύο αγοριών που έχασαν τη ζωή τους κάνοντας την απέλπιδα προσπάθεια να διαφύγουν γαντζωμένοι στις ρόδες ενός αμερικανικού μεταγωγικού αεροσκάφους έχουν παραδοθεί στους συγγενείς τους.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021