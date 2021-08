Αφγανιστάν ταλιμπάν – νεκροί: Πυροβολισμοί κατά διαδηλωτών στη Τζαλαλαμπάντ

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο διαδηλωτές με τη σημαία του Αφγανιστάν ανά χείρας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Τζαλαλαμπάντ στο Αφγανιστάν από πυρ ταλιμπάν σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Συγκεκριμένα, μέλη της εξτρεμιστικής ομάδας πυροβόλησαν κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην πόλη για να διαμαρτυρηθούν για την κυριαρχία των Ταλιμπάν στη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο απεικονίζουν Αφγανούς πολίτες να κυματίζουν τη εθνική σημαία του Αφγανιστάν στους δρόμους της Τζαλαλαμπάντ λίγο πριν οι Ταλιμπάν ανοίξουν πύρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα διαδηλωτών κατέβασε τη σημαία των Ταλιμπάν που κρεμόταν στο κέντρο της πόλης και ύψωσαν την εθνική σημαία του Αφγανιστάν.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

Breaking:

Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT

— Najeeb Nangyal (@NajeebNangyal) August 18, 2021