Σεμέδο μεταγραφή Γούλβς: «Πρόβλημα με τη βίζα λόγω ποινής φυλάκισης» λένε στην Αγγλία

Τα μπλεξίματα με το νόμο που είχε παλιότερα ο Ρούμπεν Σεμέδο βάζουν εμπόδια στην πιθανή μεταγραφή του απο τον Ολυμπιακό στην Γουλβς. Σύμφωνα με τον Αντουάν Τολούι του «Sky Sports» το γεγονός οτι έχει επιβληθεί στον Πορτογάλο αμυντικό των πρωταθλητών Ελλάδας ποινή 5 ετών με αναστολή για διάφορες κατηγορίες, όπως επίθεση και κατοχή πυροβόλου όπλου, δεν του επιτρέπει να εκδώσει βίζα στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο tweet του σημειώνει επίσης την πενταετή ποινή που του είχε επιβληθεί, καθώς και το ότι δεν έχει δικαίωμα εισόδου στην Ισπανία, για οκτώ χρόνια. Έτσι, σύμφωνα με τον Τολούι, το συγκεκριμένο θέμα του Σεμέδο, δεν επιτρέπει στη Γουλβς να προχωρήσει τη μεταγραφή του.

#WWFC not after Rúben Semedo from Olympiakos despite some reports in Greece.

The defender’s unlikely to get a U.K. visa after being given a 5-yr suspended sentence for various charges including assault & possession of a firearm.

He was also banned from entering Spain for 8yrs.

— Anton Toloui (@SkyAnton) August 17, 2021