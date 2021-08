Ταλιμπάν – συνέντευξη Τύπου: «Σεβασμός στα δικαιώματα των γυναικών με βάση τη Σαρία»

Την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από την ημέρα που κατέλαβαν πλήρως το Αφγανιστάν, παραχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι Ταλιμπάν, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κηρύξει «αμνηστία» σε όλο το Αφγανιστάν και κάλεσαν τις γυναίκες να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Μπροστά από τις κάμερες, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, ο οποίος, αφού ξεκίνησε με απαγγελία από το Κοράνι, είπε πως «μετά από 20 χρόνια αγώνα, καταφέραμε να κάνουμε ανεξάρτητη τη χώρα μας και να αποβάλουμε τις ξένες δυνάμεις. Είναι μια υπερήφανη στιγμή για όλο το έθνος».

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα βλάψουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να έχουμε κανένα πρόβλημα με τη διεθνή κοινότητα. Έχουμε το δικαίωμα να ενεργούμε σύμφωνα με τις θρησκευτικές μας αρχές. Άλλες χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κανόνες και κανονισμούς … οι Αφγανοί έχουν το δικαίωμα να έχουν τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς σύμφωνα με τις αξίες μας. Είμαστε δεσμευμένοι στα δικαιώματα των γυναικών υπό το σύστημα της Σαρία (ισλαμικού νόμου). Θα συνεργαστούν μαζί μας. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις. Θα επιτρέψουμε στις γυναίκες να εργάζονται και να σπουδάζουν, εντός του πλαισίου μας. Οι γυναίκες θα είναι πολύ ενεργές μέσα στην κοινωνία μας», υπογράμμισε ο Μουτζαχίντ.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως το Αφγανιστάν δεν θα είναι πλέον πεδίο μάχης και διενέξεων. Έχουμε συγχωρέσει όλους εκείνους που πολέμησαν εναντίον μας. Οι εχθρότητες έλαβαν τέλος. Δεν θέλουμε εξωτερικούς ή εσωτερικούς εχθρούς», συνέχισε ο Μουτζαχίντ.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε εικόνες χάους στην Καμπούλ. Το σχέδιό μας ήταν να σταματήσουμε στις πύλες της Καμπούλ, ώστε η διαδικασία μετάβασης να ολοκληρωθεί ομαλά. Αλλά δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τόσο ανίκανη… Οι δυνάμεις ασφαλείας τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε να μπούμε στην Καμπούλ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων» είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

«Δεσμευόμαστε για τη λειτουργία των ΜΜΕ στο πλαίσιο του πολιτιστικού μας πλαισίου. Τίποτα δεν πρέπει να είναι ενάντια στις ισλαμικές αξίες όταν πρόκειται για τις δραστηριότητες των ΜΜΕ. Εσείς στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις αδυναμίες [μας] για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το έθνος αποτελεσματικά. Αλλά τα ΜΜΕ δεν πρέπει να λειτουργούν εναντίον μας. Πρέπει να εργαστούν για την ενότητα του έθνους. Τα ιδιωτικά μέσα μπορού να παραμείνουν ελεύθερα και ανεξάρτητα», είπε, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Όταν ρωτήθηκε για εργολάβους και μεταφραστές που έχουν συνεργαστεί με ξένες δυνάμεις, ο Μουτζαχίντ είπε: «Κανείς δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί με εκδικητική διάθεση. Κανείς δεν πρόκειται να τους χτυπήσει την πόρτα και να τους ρωτήσει για ποιον δούλευαν. Θα είναι ασφαλείς. Κανείς δεν πρόκειται να ανακριθεί ή να κυνηγηθεί. Δεν θέλουμε να φύγουν οι νέοι που έχουν μεγαλώσει εδώ. Είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία».

«Μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, όλα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Εργαζόμαστε σοβαρά για τον σχηματισμό κυβέρνησης και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη νομοθεσία στον λαό» συμπλήρωσε.

«Η χώρα μας είναι μουσουλμανικό έθνος. Το ίδιο ήταν πριν από 20 χρόνια, το ίδιο παραμένει και σήμερα. Αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά στους τομείς εμπειρίας, ωριμότητας και οράματος, σε σύγκριση με όσα ίσχυαν πριν από 20 χρόνια. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε. Αυτή ήταν μια εξελικτική διαδικασία» είπε ο Μουτζαχίντ.

«Υπάρχει πλήρης ασφάλεια σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Μουτζαχίντ όταν ρωτήθηκε για αναφορές απαγωγών και δολοφονιών σε περιοχές που ελέγχονται από τους Ταλιμπάν. «Κανείς δεν θα μπορεί να απαγάγει κανέναν. Θα έχουμε όλο και περισσότερη ασφάλεια μέρα με τη μέρα. Δεν θέλουμε να φύγει κανείς από τη χώρα. Υπάρχει αμνηστία».

«Το έδαφος του Αφγανιστάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από κανέναν για εχθρικές ενέργειες. Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένους μαχητές. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τη διεθνή κοινότητα για αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, όταν ρωτήθηκε για τον κίνδυνο να στεγάσει η χώρα μαχητές της Αλ Κάιντα.

