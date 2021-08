Καμπούλ αεροδρόμιο: Η στιγμή που άντρας εγκλωβίζεται στους τροχούς αεροσκάφους

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα τρομακτικό βίντεο από το Αφγανιστάν με τη σορό ενός Αφγανού που συνεθλίβη στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους κατά την αναχώρησή του από την Καμπούλ, αφού πήδηξε στους τροχούς για να γλιτώσει από τους Ταλιμπάν! Αρκετοί Αφγανοί εθεάθησαν να πηδούν πάνω στους τροχούς του αμερικανικού μεταγωγικού C -17 καθώς ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και τρεις εξ’ αυτών έπεσαν από ύψος εκατοντάδων μέτρων βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Το βίντεο φαίνεται ότι τραβήχτηκε από το πίσω τζάμι του αμερικανικού μεταγωγικού C-17 και δείχνει τα πόδια ενός άνδρα να προεξέχουν από τον τροχό και να ξεπετάγονται στο πλάι του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στο χώρο του τροχού, σε ένα από τα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ και γι αυτό προσγειώθηκε σε τρίτη χώρα λόγω έκτακτης ανάγκης.

Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισαν μέλη του πληρώματος καθώς δυσκολεύονταν να ανεβάσουν τους τροχούς και επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τη Washington Post. H τραγωδία είναι αποκαλυπτική της απελπισίας των Αφγανών να διαφύγουν από την πατρίδα τους φοβούμενοι μια επιστροφή του στυγνού καθεστώτος των Ταλιμπών στην ακραία ερμηνεία του Ισλάμ.

Σε χαοτικές σκηνές, που θυμίζουν την πτώση της Σαϊγκόν στη λήξη του πολέμου του Βιετνάμ, τρομοκρατημένοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά προσπαθούσαν να μπουν σε αεροσκάφη καθώς η Καμπούλ έπεφτε στα χέρια των Ταλιμπάν. Με τις πολιτικές πτήσεις να έχουν σταματήσει, πολλοί στράφηκαν σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη για να διαφύγουν από το Αφγανιστάν.

Άλλα βίντεο δείχνουν Αφγανούς να τρέχουν δίπλα σ’ ένα C-17 καθώς ετοιμάζεται να απογειωθεί με καμιά δωδεκάδα ατόμων να κρέμονται από τους τροχούς. Τρομακτικές εικόνες κατέγραψαν λαθρεπιβάτες να πέφτουν από ύψος εκατοντάδων μέτρων και να βρίσκουν τραγικό θάνατο μετά την απογείωση του αεροσκάφους, Δύο εξ’ αυτών που σκοτώθηκαν πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 16 και 17 ετών και βίντεο που αναρτήθηκε αργότερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους της αφγανικής πρωτεύουσας να περισυλλέγουν τις σορούς τους.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

