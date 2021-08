Βαρουφάκης Αφγανιστάν: Οργή με το tweet για τους Ταλιμπάν

Εξαλλοι είναι χρήστες του twitter σε όλο τον κόσμο, από μια ακόμα απίστευτη ανάρτηση του Γιάννη Βαρουφάκη για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έγραψε στα αγγλικά πως “σήμερα ο φιλελεύθερος-νεοαποικιακός ιμπεριαλισμός νικήθηκε για τα καλά” και αμέσως μετά πρόσθεσε, ότι “τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες και ότι προς το παρόν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η αλληλεγγύη μας. Κρατάτε αδελφές!”. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο λογαριασμός του Γιάννη Βαρουφάκη δέχθηκε οργισμένες απαντήσεις από χρήστες του twitter σε όλο τον κόσμο.

On the day liberal-neocon imperialism was defeated once and for all, DiEM25's thoughts are with the women of Afghanistan. Our solidarity probably means little to them but it is what we can offer – for the time being. Hang in there sisters!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 15, 2021