Αϊτή σεισμός – νεκροί: Τραγωδία δίχως τέλος, ανεβαίνουν κι άλλο τα θύματα

Στους 1.297 νεκρούς εκτοξεύτηκε ο τραγικός απολογισμός στην Αϊτή από το φονικό σεισμό των 7.2 Ρίχτερ, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι στη χώρα της Καραϊβικής. Σε μια απελπισμένη μάχη με το χρόνο σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα συντρίμμια για τυχόν επιζώντες, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται άγνωστος αριθμός ατόμων και περίπου 5.700 έχουν τραυματιστεί. Σπίτια, ναοί και σχολεία ήταν μεταξύ των κτιρίων που ισοπεδώθηκαν από τον Εγκέλαδο στην Αϊτή, ενώ νοσοκομεία έχουν γονατίσει αντιμετωπίζοντας μεγάλες ελλείψεις. Η καταστροφή ήρθε να επιτείνει τα προβλήματα μιας από τις φτωχότερες χώρες του δυτικού ημισφαιρίου μεσούσης μιας πολιτικής κρίσης μετά τη δολοφονία του προέδρου της τον περασμένο μήνα.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν νοτιοδυτικές περιοχές της Αϊτής, ειδικά γύρω από την πόλη Les Cayes. Βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να προσπαθούν απεγνωσμένα να ανασύρουν επιζώντες από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων. «Στους δρόμους ακούγονται διαρκώς κραυγές», ανέφερε ο επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας στο Les Cayes, Αμπιάντε Λοζάμα. «Άνθρωποι αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ψάχνουν για τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, νερό».

Many of the Haitians injured during a powerful earthquake over the weekend are lying in the open, under burning heat, waiting for help as hospitals overflow with patients. Thousands more in the quake zone are sleeping outside for a second night. https://t.co/udRyUdHrsE

— The Associated Press (@AP) August 16, 2021