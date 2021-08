Αφγανιστάν – πέφτουν από το αεροπλάνο: Βίντεο σοκ κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Ασύλληπτες εικόνες εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες κόσμου πασχίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο χάος που επικρατεί στον αερολιμένα. Μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters, ότι είδε ένα όχημα να παραλαμβάνει τα πτώματα πέντε ανθρώπων, ενώ ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν από τα πυρά που έπεσαν νωρίτερα από Αμερικανούς στρατιώτες ή από το ποδοπάτημα λόγω του πανικού που προκλήθηκε εξαιτίας των πυρών.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο που αναχωρεί από την Καμπούλ. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδίζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Χρήστες των social media μεταφέρουν μαρτυρίες ντόπιων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τρεις άνδρες που είχαν γαντζωθεί στις ρόδες ενός αεροπλάνου καθώς αυτό απογειωνόταν από την Καμπούλ έπεσαν πάνω σε σπίτια ντόπιων.

