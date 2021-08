Συντριβή αεροπλάνου Beriev – Τουρκία: Η στιγμή της τραγωδίας

Συντριβή αεροπλάνου Beriev – Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος με οκταμελές πλήρωμα, στο Καχραμάνμαρας στη Νότια Τουρκία, το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται αεροσκάφος τύπου Beriev, το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως φαίνεται στα βίντεο, το αεροσκάφος επιχείρησε ρίψη νερού μέσα σε «θόλο καπνού», με αποτέλεσμα να χάσει τον προσανατολισμό του και να συντριβεί στο έδαφος.

Τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών ανακοίνωσαν ότι και οι 3 Ρώσοι και οι 5 Τούρκοι επιβαίνοντες είναι νεκροί.

«Η επαφή χάθηκε με το αεροπλάνο το οποίο είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία για να βοηθήσει στην προσπάθεια της Τουρκίας να σβήσει τη δασική πυρκαγιά στο Kahramanmaras», ανέφερε στο πρακτορείο Anadolu Τούρκος ο κυβερνήτης της πόλης, Ομέρ Φαρούκ Κοσκούν.

⭕️#Turkey: The wreckage of the #Russia|n aircraft is burning in a ravine pic.twitter.com/qgWsWK7IDx

